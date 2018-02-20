Samsung Galaxy Tab S4 в деталях: первые подробности о флагманском планшете

Опубликованы спецификации нового планшетного компьютера Samsung Galaxy Tab S4, показ которого ожидается на MWC 2018 в Барселоне. Его предшественник, Samsung Galaxy Tab S3, тоже демонстрировался на этом мероприятии, но в прошлом году.



Характеристики грядущего Samsung Galaxy Tab S4 представил бенчмарк GFXBench, и это компьютер с большим экраном на 10, дюйма, поддерживающим высокое разрешение 2560х1600 пикселей. Комплект поставки обязательно будет дополнен стилусом S Pen, а вот модуль LTE , как и раньше, останется опцией. Несмотря на то, что сам компьютер позиционируется в качестве флагмана, на деле его начинка была взята из 2017 года: уже анонсирован процессор Qualcomm 845, и Samsung даже выкупила несколько его партий, но в Tab S4 будет стоять прошлогодний Qualcomm 835.



К нему добавят 4 Гб оперативной памяти, и получится увеличенный в размерах смартфон S8 – сходство усилится за счет одинарных камер на 8 Мп спереди и 12 Мп на тыльной панели. Сразу из коробки Samsung Galaxy Tab S4 будет работать на Android 8 Oreo с фирменной оболочкой Experience, но его цена пока не сообщается, равно как и прочие спецификации. Вероятно, стоить он будет не дешевле бюджетных ноутбуков на Windows 10 с более широкими возможностями и аппаратной клавиатурой в придачу.