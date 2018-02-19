Samsung назвала стоимость своих ноутбуков 2018 года

Компания Samsung уточнила стоимость своих новых ноутбуков Notebook 7 Spin (2018), Notebook 9 (2018) и Notebook 9 Pen, анонс которых состоялся на выставке CES 2018 в самом начале этого года. Все три мобильных ПК поступят в продажу весной этого года, но далеко не во всех странах: Samsung, напомним, практически отказалась от производства лэптопов.



Покупка Samsung Notebook 7 Spin (2018) обойдется в $900, и это самый доступный ноутбук в новой линейке. За эту cумму покупатель получит экран Full HD на 13,3 дюйма с поддержкой пера S Pen, 8 Гб ОЗУ, SSD-драйв на 256 Гб и процессор Intel Core i5-7200 серии Coffee Lake. Модель Samsung Notebook 9 оценена минимум в $1200, и в эту стоимость входят все те же компоненты, но уже есть возможность установить до 16 Гб RAM и SSD до 1 терабайта.



Если доплатить $100, то можно получить процессор Intel Core i7 неизвестной модели, а если добавить еще $200, то в комплект войдет видеокарта GeForce MX150 с 2 Гб памяти. При наличии в кошельке $1400 можно купить ноутбук-трансформер Samsung Notebook 9 Pen уже в комплекте с Core i7, 8 Гб RAM, 256 Гб ROM и стилусом S Pen. Все ноутбуки поставляются с операционной системой Windows 10 от Microsoft и предлагаются в различных модификациях. Подробный перечень версий с указанием цен представлен на официальном сайте Samsung.