Samsung назвала стоимость своих ноутбуков 2018 года

Компания Samsung уточнила стоимость своих новых ноутбуков Notebook 7 Spin (2018), Notebook 9 (2018) и Notebook 9 Pen, анонс которых состоялся на выставке CES 2018 в самом начале этого года. Все три мобильных ПК поступят в продажу весной этого года, но далеко не во всех странах: Samsung, напомним, практически отказалась от производства лэптопов.

Samsung

Покупка Samsung Notebook 7 Spin (2018) обойдется в $900, и это самый доступный ноутбук в новой линейке. За эту cумму покупатель получит экран Full HD на 13,3 дюйма с поддержкой пера S Pen, 8 Гб ОЗУ, SSD-драйв на 256 Гб и процессор Intel Core i5-7200 серии Coffee Lake. Модель Samsung Notebook 9 оценена минимум в $1200, и в эту стоимость входят все те же компоненты, но уже есть возможность установить до 16 Гб RAM и SSD до 1 терабайта.

Если доплатить $100, то можно получить процессор Intel Core i7 неизвестной модели, а если добавить еще $200, то в комплект войдет видеокарта GeForce MX150 с 2 Гб памяти. При наличии в кошельке $1400 можно купить ноутбук-трансформер Samsung Notebook 9 Pen уже в комплекте с Core i7, 8 Гб RAM, 256 Гб ROM и стилусом S Pen. Все ноутбуки поставляются с операционной системой Windows 10 от Microsoft и предлагаются в различных модификациях. Подробный перечень версий с указанием цен представлен на официальном сайте Samsung.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Беззеркальная камера Panasonic Lumix DC-GX9 пишет 4К-видеоБеззеркальная камера Panasonic Lumix DC-GX9 пишет 4К-видео
Колонку Apple HomePod нельзя отремонтироватьКолонку Apple HomePod нельзя отремонтировать
Ноутбук Fujitsu LifeBook U938 распознает пользователя по рисунку сосудов ладониНоутбук Fujitsu LifeBook U938 распознает пользователя по рисунку сосудов ладони
Новые мониторы HP EliteDisplay поддерживают разрешение 4КНовые мониторы HP EliteDisplay поддерживают разрешение 4К
Apple HomePod проиграла всем конкурентам в тесте возможностей SiriApple HomePod проиграла всем конкурентам в тесте возможностей Siri
Блок рекламы


Похожие новости
В сеть утекли характеристики флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S4В сеть утекли характеристики флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S4
Amazon обогнала Samsung в продажах планшетовAmazon обогнала Samsung в продажах планшетов
Компания Samsung займется выпуском чипов ASIC для майнинга
Samsung показала новые SSD 860 Pro и 860 EvoSamsung показала новые SSD 860 Pro и 860 Evo
Lenovo запускает линейку ноутбуков для школьников по цене от $189Lenovo запускает линейку ноутбуков для школьников по цене от $189
CES 2018: проектор Optoma UHD51A с голосовым помощникомCES 2018: проектор Optoma UHD51A с голосовым помощником
CES 2018: в неттопе MeLE PCG63-APL4 используется платформа Gemini LakeCES 2018: в неттопе MeLE PCG63-APL4 используется платформа Gemini Lake
CES 2018: компьютер ASUS ROG Strix GL12 для про-геймеровCES 2018: компьютер ASUS ROG Strix GL12 для про-геймеров
CES 2018: неттоп ECS Liva Z2 переехал на процессор Intel Gemini LakeCES 2018: неттоп ECS Liva Z2 переехал на процессор Intel Gemini Lake
CES 2018: вес ноутбука ASUS ZenBook 13 не превышает 1 кгCES 2018: вес ноутбука ASUS ZenBook 13 не превышает 1 кг
Последние новости
Подгружаем последние новости