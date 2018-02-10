Легендарный ноутбук VAIO S вышел в новой версии

Японская компания VAIO, давно уже не имеющая никакого отношения к Sony, выпустила обновленную версию знаменитого ноутбука VAIO S. Мобильный компьютер сохранил прежний стильный дизайн, но получил более современную аппаратную начинку.

VAIO S

VAIO S отныне построен на процессоре Intel Core поколения Kaby Lake Refresh, восьмого по счету, и это Core i5-8250U или Core i7-8550U на выбор. ОЗУ здесь может быть 8 или 16 гигабайтов, а в качестве дисковой подсистемы используется высокоскоростной SSD-драйв с интерфейсом PCI-E. Его объем варьируется от 256 до 1024 Гб, и есть возможность установки карты памяти. Сразу отметим, что VAIO S не относится к числу игровых – это имиджевый ноутбук, и потому дискретная видеокарта ему не положена, хотя это несколько удивляет.

Но еще больше удивляет отсутствие порта USВ-С в 2018 году, хотя здесь есть масса других разъемов – три USB 3.0, SD-слот, гигабитная сетевая карта и выходы HDMI и VGA. VAIO S весит около 1 кг вместе с корпусом из магниевого сплава и батареей на 8 часов работы. Цена ноутбука варьируется от 1200 до 2200 долларов США, и все версии включают экран Full HD на 13,3 дюйма по диагонали. Старт продаж VAIO S состоится в этом квартале.

Максим Мишенев, MobileDevice


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