Ноутбук Panasonic Toughbook CF-20 mk2 работает 17 часов на одном заряде

Компания Panasonic анонсировала новый мобильный ПК Toughbook CF-20 mk2, созданный далеко не для всех. Это трансформер со съемной аппаратной клавиатурой, и его корпус надежно защищен от целого ряда внешних факторов, грозящих смертельной опасностью современной электронике.



В Panasonic Toughbook CF-20 mk2 есть усиленный протокол безопасности, который зашифрует все ваши данные, а его корпус имеет защиту от воды, пыли, кривых рук, ударов, падений и перепадов температуры, и все это касается еще и клавиатуры, с которой он весит около 1,5 кг и 950 граммов без нее.



В Panasonic Toughbook CF-20 mk2 есть поддержка системы защиты Windows Hello, которую, правда, можно обмануть при помощи фотографии, а также батарейка на 9 часов работы внутри планшетной части устройства, где также есть экран Full HD на 10,1 дюйма, 8 Гб оперативной памяти и SSD на 256 гигабайтов с предустановленной ОС Windows 10 Pro. Клавиатурный модуль дает не только возможность быстро печатать и работать с документами, но еще и дополнительную батарейку еще на 8 часов, что в сумме дает 17 часов работы на одном заряде. Стоимости у Panasonic Toughbook CF-20 mk2 пока нет, но зато есть яркость экрана 800 единиц и куча портов и разъемов, тоже защищенных от воды. Старт продаж компьютера состоится до конца первой половины этого года.