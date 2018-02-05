Microsoft выпустила «бюджетный» Surface Book 2

Компания Microsoft анонсировала «бюджетную» версию гибридного планшета Surface Book 2 за $1199. Учащиеся, учителя и военные смогут приобрести устройство по льготной цене за $1079,10.

Упрощенная версия Surface Book 2 получила 13,5-дюймовый экран с разрешением 3000?2000 пикселей. Аппаратной основой новинки стал двухъядерный процессор Core m3-7Y30 в тандеме с графическим ускорителем NVIDIA GeForce 1050 и 2 ГБ видеопамяти. Для того, чтобы удешевить продукт Microsoft уменьшила объём SSD до 128 ГБ.

Помимо этого, Surface Book 2 получил камеры на 8 и 5 Мп, фронтальные стереодинамики Dolby Audio Premium и картридер UHS-II SDXC. Время автономной работы планшета составляет 17 часов. Поддерживаются Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.1, имеются два порта USB 3.1 Type-A, USB 3.1 Type-C, 3,5-мм аудио-разъем и слот для SDXC-карт.

Напомним, что оригинальная модель была выпущена в двух модификациях в ноябре прошлого года. Стоимость 13,5-дюймовой модели составляет $1499.