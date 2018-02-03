Колонка Apple HomePod оказалась не такой уж умной

На следующей неделе состоится релиз умой колонки Apple HomePod, но, как оказалось, она не такая уж и умная, как о ней говорят яблочные пиарщики. Ее функционал ограничен: стало известно, что для полноценной работы колонке нужно постоянное соединение с любым мобильным устройством от Apple .



Другими словами, у Apple HomePod появилось сразу два больших недостатка: она не умеет работать самостоятельно, к тому же, ее нельзя синхронизировать с устройством на Android. Колонке нужен планшет iPad , смартфон iPhone , приставка Apple TV или любой компьютер на MacOS – без этого устройства в паре она не будет ни воспроизводить музыку, ни даже ставить будильник на нужное время. Это означает, что даже если у вас есть продвинутый плеер с модулем Bluetooth, Apple HomePod к нему все равно не получится подключить – или покупайте любой яблочный гаджет в качестве посредника, или выбирайте другую колонку.



Второй вариант предпочтут многие потребители, поскольку Apple HomePod интересна в первую очередь своими возможностями: при компактных размерах в ней есть шесть динамиков и восемь микрофонов, так что качество звука будет на высоте. Но тратиться еще и на Айфон ради простой умной колонки никто не станет, тем более что в Китае можно заказать полноценные аналоги Apple HomePod по меньшей цене.