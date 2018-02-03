Представлена доступная версия ноутбука Microsoft Surface Laptop

Мобильный компьютер Microsoft Surface Laptop анонсирован в новой, максимально доступной версии, цена которой стартует от 800 долларов США

Microsoft Surface Laptop

За $800 в состав Microsoft Surface Laptop войдут процессор Intel Core m3-7Y30 из серии Kaby Lake, 4 Гб оперативной памяти и встроенная в CPU видеокарта Intel HD 615. В наличии 128 Гб памяти в виде обычной флеш-ROM, веб-камера HD и порт USB 3.0 на пару с модулями Bluetooth 4.1 и Wi-Fi 802.11ac. Экран Microsoft Surface Laptop – это панель с диагональю 13,5 дюйма и высоким разрешением 2256х1504 точки. Опционально дисплей может оказаться сенсорным, но только не в базовой конфигурации.

Ноутбук поставляется с обрезанной ОС Windows 10 S, у которой нет возможности установки программ – есть только магазин приложений Windows Store, в котором нет и половины нужных утилит. Бюджетная версия Microsoft Surface Laptop может быть укомплектована до 16 Гб ОЗУ и твердотельным накопителем до 1 терабайта. Кроме того, можно выбрать процессор Core i5 или Core i7 из все того же семейства Kaby Lake, но цена таких конфигураций на данный момент остается неизвестной.

Максим Мишенев, MobileDevice


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