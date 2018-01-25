ASUS показала новый трансформер TransBook Mini T103HAF

В ассортименте компании ASUS появился новый мобильный компьютер TransBook Mini T103HAF с возможностью превращения из ноутбука в планшет и обратно. Это очень компактное решение – своего рода, современная интерпретация старых нетбуков, и на него уже с завода установлена ОС Windows 10 Home.

ASUS TransBook Mini T103HAF

Связь с нетбуками прослеживается очень ясно: новый ASUS TransBook Mini T103HAF собран на платформе Intel Cherry Trail с процессором Atom Z8350 в самом ее сердце, у которого есть четыре ядра с частотой 1,44 ГГц. CPU потребляет 2 ватта энергии и работает с памятью DDR3, коей здесь ровно 4 гигабайта. За компактность нового ASUS TransBook Mini T103HAF в ответе экран – его диагональ при разрешении 1280х800 точек равна всего лишь 10,1 дюйма, так что компьютер в сумку хоть и не поместится, но зато в чемодане займет совсем немного места.

Компьютер предлагает 64 Гб постоянной памяти еММС и слот microSD для ее расширения, модули Bluetooth 4.1 и Wi-Fi 802.11ac, батарею на 15 часов автономной работы и порты microUSB и USB 3.0. У ASUS TransBook Mini T103HAF даже есть съемная клавиатура, вместе с которой он весит 870 граммов при толщине 16 миллиметров. Рекомендуемой ценой и датой начала продаж новый компактный трансформер из Тайваня пока не обладает.

Максим Мишенев, MobileDevice


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