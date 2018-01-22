Анонсированы трехмерные камеры Intel RealSense D415 и D435

Компания Intel представила пару новых 3D-камер RealSense D415 и D435. Обе модели ориентированы в первую очередь на разработчиков контента для дополненной и виртуальной реальностей, а сценарии их использования обычными потребителями неизвестны.

Intel RealSense D415 и D435

Камеры Intel RealSense D415 и D435 можно подключать практически к любому устройству, состоящему из процессора, памяти и операционной системы – это может быть робототехника, квадрокоптер, компьютер, смартфон, планшет и так далее. Для подключения требуется полноразмерный разъем USB хотя бы поколения 2.0. Камеры Intel RealSense D415 и D435 имеют практически идентичный внешний вид, но вполне определенные различия в плане возможностей: у младшей модели, к примеру, менее широкий угол обзора.

В целом, Intel не раскрывает характеристики своих новых 3D-камер, но сообщает, что они отлично справляются с захватом даже движущихся объектов на сравнительно большом расстоянии. Внутри Intel RealSense D415 и D435 стоит процессор Intel Intel RealSense D4 нового поколения, способный обрабатывать большие потоки данных в реальном времени. В настоящее время камеры доступны для предварительного заказа по цене $150 и $180, и вместе с ними будет предлагаться набор инструментов Intel RealSense SDK 2.0. Использовать камеры можно как в помещении, так и на улице.

Максим Мишенев, MobileDevice


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