Мини-ноутбук GPD Win 2 способен запустить GTA 5

Китайская компания GPD официально представила на краудфандинговой платформе IndieGoGo обновленный портативный компьютер GPD Win 2, который позиционируется в качестве игрового ноутбука, хотя по габаритам сопоставим с портативной игровой консолью. На данный момент компания собрал на 800% больше запланированных $100 000 и продала более 1000 устройств.

GPD Win 2

GPD Win 2 построен на базе процессора Intel Core m3-7Y30, в состав которого входит графический чип lntel HD Graphics 615, объем ОЗУ составляет 8 ГБ, ПЗУ – 128 ГБ на SSD-диске стандарта M.2. Время автономной работы до 6-8 часов обеспечивают 2 аккумулятора емкостью 4900 мАч каждый.

GPD Win 2 оснащен 6-дюймовым HD-дисплеем (1280?720 пикселей), полноценной клавиатурой, двумя стиками с полным набором кнопок. Работает ноутбук под управлением ОС Windows 10. Габариты устройства составляют 162?99?25 мм, а масса – 460 грамм.

GPD Win 2

GPD Win 2 позволяет запускать полноценные компьютерные игры, такие как GTA V, Overwatch и Skyrim, что с учётом габаритов устройства является достижением. Устройство также может использоваться для потоковой трансляции игр из библиотек Steam или Xbox.

GPD Win 2 уже доступен для заказа на Indiegogo по цене $649, что на $250 больше относительно предшественника. Розничные продажи начинаются в мае по цене $899.


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