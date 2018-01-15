Xiaomi показала комнатный термометр с экраном Е Ink

Компания Xiaomi анонсировала свое новое изобретение, и это не очередной смартфон. Устройство носит название Xiaomi Digital Thermometer Hygrometer и является комнатным термометром и по совместительству гигрометром.

Xiaomi Digital Thermometer Hygrometer

Xiaomi Digital Thermometer Hygrometer умеет измерять температуру и влажность внутри помещения и потребляет при этом очень мало энергии, так как его экран выполнен на электронных чернилах или Е Ink – такого рода панели используются в современных электронных книгах. Прибор работает от одной батарейки CR2032, которой хватает на целый год, а использование электрофоретического дисплея позволяет видеть данные на нем даже при ярком солнечном свете – он вообще не выцветает на солнце и читается под любым углом.

Xiaomi Digital Thermometer Hygrometer может измерять температуру воздуха в комнате с точностью до 0,3 градуса Цельсия, а погрешность при определении влажности не превышает 3 процентов. Для более наглядной демонстрации измерений на экран выводятся различные смайлики, которые позволяют оценить состояние воздуха в помещении, не прибегая к подсчетам цифр. Всего предусмотрено шесть видов «эмоций». Термометр Xiaomi Digital Thermometer Hygrometer уже поступил в продажу в Китае, где его можно купить прямо сейчас всего за 9 долларов США.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
CES 2018: AMD показала новые процессорыCES 2018: AMD показала новые процессоры
Intel исправит уязвимости Meltdown и Spectre во всех процессорах до конца января
CES 2018: ASUS обновила ноутбук Zenbook 13CES 2018: ASUS обновила ноутбук Zenbook 13
CES 2018: внешний накопитель Seagate Joy Drive заменит портативный аккумуляторCES 2018: внешний накопитель Seagate Joy Drive заменит портативный аккумулятор
CES 2018: ASUS расширяет игровую линейку ROG новыми ПКCES 2018: ASUS расширяет игровую линейку ROG новыми ПК
Блок рекламы


Похожие новости
Новый аккумулятор Xiaomi Mi Power Bank 2 оценили в 8 долларов СШАНовый аккумулятор Xiaomi Mi Power Bank 2 оценили в 8 долларов США
CES 2018: Lenovo показала ноутбуки ThinkPad L380 и ThinkPad L380 YogaCES 2018: Lenovo показала ноутбуки ThinkPad L380 и ThinkPad L380 Yoga
CES 2018: LG показала сворачивающийся 65-дюймовый OLED-дисплейCES 2018: LG показала сворачивающийся 65-дюймовый OLED-дисплей
CES 2018: умный чемодан Xiaomi может следовать за владельцемCES 2018: умный чемодан Xiaomi может следовать за владельцем
Xiaomi и Oculus вместе представили шлемы Oculus Go и Mi VR StandaloneXiaomi и Oculus вместе представили шлемы Oculus Go и Mi VR Standalone
CES 2018: SanDisk показала самую маленькую в мире флешку на 1 TБCES 2018: SanDisk показала самую маленькую в мире флешку на 1 TБ
CES 2018: AMD показала новые процессорыCES 2018: AMD показала новые процессоры
Монитор Asus ProArt PQ22UC оснастили OLED-экраномМонитор Asus ProArt PQ22UC оснастили OLED-экраном
Gigabyte показала новую видеокарту для майнингаGigabyte показала новую видеокарту для майнинга
Xiaomi решилась на выпуск ARM-ноутбука с Windows 10Xiaomi решилась на выпуск ARM-ноутбука с Windows 10
Последние новости
Подгружаем последние новости