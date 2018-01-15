Xiaomi показала комнатный термометр с экраном Е Ink

Компания Xiaomi анонсировала свое новое изобретение, и это не очередной смартфон. Устройство носит название Xiaomi Digital Thermometer Hygrometer и является комнатным термометром и по совместительству гигрометром.



Xiaomi Digital Thermometer Hygrometer умеет измерять температуру и влажность внутри помещения и потребляет при этом очень мало энергии, так как его экран выполнен на электронных чернилах или Е Ink – такого рода панели используются в современных электронных книгах. Прибор работает от одной батарейки CR2032, которой хватает на целый год, а использование электрофоретического дисплея позволяет видеть данные на нем даже при ярком солнечном свете – он вообще не выцветает на солнце и читается под любым углом.



Xiaomi Digital Thermometer Hygrometer может измерять температуру воздуха в комнате с точностью до 0,3 градуса Цельсия, а погрешность при определении влажности не превышает 3 процентов. Для более наглядной демонстрации измерений на экран выводятся различные смайлики, которые позволяют оценить состояние воздуха в помещении, не прибегая к подсчетам цифр. Всего предусмотрено шесть видов «эмоций». Термометр Xiaomi Digital Thermometer Hygrometer уже поступил в продажу в Китае, где его можно купить прямо сейчас всего за 9 долларов США .