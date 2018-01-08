CES 2018: Игровой ноутбук Acer Nitro 5 на AMD Ryzen Mobile

К открытию международной выставки CES 2018, которая будет проходить в Лас-Вегасе с 9 по 12 января, Acer презентовала относительно недорогой игровой ноутбук Nitro 5 на базе процессоров AMD Ryzen Mobile.

Acer Nitro 5

Acer Nitro 5 получил 15,6-дюймовый Full HD-дисплей на IPS-матрице, процессоры AMD Ryzen с графическим чипом Radeon RX560, максимальный объем ОЗУ стандарта DDR4 составит 32 ГБ, а ПЗУ – до 512 ГБ на SSD.

Acer Nitro 5

Новинка выполнена в корпусе из углеродного волокна. Нрутбук имеет адаптеры Wi-Fi (802.11ac) и Ethernet на 1 гигабит, а также 3 полноразмерных порта USB, USB Type-C, HDMI и 3,5-мм аудиоразъем.

Acer Nitro 5

Acer Nitro 5 поступит в продажу в апреле по рекомендованной стоимости $799 за минимальную комплектацию, а в регионе EMEA, в который входит Европа, Ближний Восток и Африка, – по €1099.


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