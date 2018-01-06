Фотокамеру Panasonic Lumix DC-GH5s показали на новых пресс-рендерах

Фотоаппарат Panasonic Lumix DC-GH5s предстанет перед публикой уже через несколько дней, и сегодня в сеть утекли новые ее изображения. На этот раз нас побаловали пресс-рендерами очень высокого качества, и поступили они по официальным каналам, так что дизайн новинки полностью подтвержден.



Показ камеры Panasonic Lumix DC-GH5s состоится уже 8 января, послезавтра, в нулевой день работы выставки CES 2018 в Лас-Вегасе. Увы, рендеры не проливают свет на возможности новинки, поскольку даже при очень тщательном их изучении попросту невозможно найти разницу с текущим фаворитом многих блогеров - фотоаппаратом Panasonic Lumix DC-GH5, покорившим сердца чуть ли не всех топовых ютуберов.



Разработчики намеренно утаивают аппаратные характеристики камеры, чтобы закрутить интригу и привлечь внимание широкой аудитории, но, вполне вероятно, глобальных изменений все же не будет. Как-никак, перед нами не полностью новое поколение фотоаппарата, а его улучшенная версия, так что стоит ждать устранения ранее найденных недочетов, плюс, по слухам, будут внедрены новые алгоритмы записи видео в формате 4К. Стоимость Panasonic Lumix DC-GH5s и дата ее релиза – обо всем этом разработчики поведают во время анонса, но в одном можно быть уверенным уже сейчас: камера получит максимально широкую географию распространения, с учетом популярности ее предшественницы.