Gigabyte показала новую видеокарту для майнинга

Чтобы майнить криптовалюту, нужна мощная видеокарта, а лучше десяток видеокарт, чтобы майнилось охотнее и быстрее. В модельном ряду компании Gigabyte как раз появилась новая карточка по имени GV-NP104D5X-4G, которое все равно никто не запомнит, и она построена на базе процессора GP104 от NVIDIA.

Gigabyte GV-NP104D5X-4G

Ускоритель Gigabyte GV-NP104D5X-4G располагает 1904 ядрами CUDA, а его GPU работает на частоте до 1733 МГц в пиковом режиме. По сути, карточка по своим параметрам лишь немного уступает GeForce GTX 1080, так что криптовалюты с нее будет прилетать немало. В состав новинки вошла память GDDR5X с частотой 10 ГГц и объемом ровно 4 гигабайта, и с графическим чипом она связана по 256-битной шине.

Производитель не публикует данные о производительности карты, но ей нужна мощная система охлаждения, и здесь она есть: это WindForce на базе трех вентиляторов, работающих в паре с двумя алюминиевыми радиаторами. Бутерброд дополнен тремя достаточно толстыми тепловыми трубками, так что греться ничего не должно. Gigabyte GV-NP104D5X-4G требуется дополнительное питание по 8-контактному разъему, и это карточка только и умеет, что майнить криптовалюту, ведь у нее нет ни одного выхода для подачи изображения на монитор. Стоимость новинки не сообщается.

Максим Мишенев, MobileDevice


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