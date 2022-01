Выходцы из Activision Blizzard, Ubisoft, Sega, LucasArts и Sierra запустили студию New Tales для разработки и издания игр

Группа выходцев из таких известных в индустрии компаний, как Activision Blizzard, Ubisoft, Sega, LucasArts и Sierra, учредила в Париже студию New Tales, которая будет заниматься разработкой собственных и изданием сторонних игр.

Источник изображения: New Tales

Согласно официальному пресс-релизу, New Tales «стремится сделать ДНК каждой игры и каждое сообщество геймеров основой своих стратегий». Основатели компании имеют более чем двадцатилетний опыт работы в игровой отрасли. Они приложили руку к таким хитам, как World of Warcraft, Star Wars: Jedi Knight, Half-Life, Counter-Strike, Hearthstone, EverQuest, Call of Duty, Sonic the Hedgehog, Diablo, Crash Bandicoot и Overwatch.

Президент и главный исполнительный директор New Tales Седрик Марешаль (Cedric Marechal) имеет почти тридцатилетний опыт работы в игровой индустрии. Он успел поработать в Blizzard, Vivendi Games, Sega и Cryo. Марешаль также занимал должность старшего вице-президента Activision Blizzard по международным делам.

«Мы сформировали команду, состоящую из увлечённых геймеров с непревзойдённым опытом в игровой индустрии, которые создали несколько крупнейших игровых хитов и вырастили несколько сообществ игроков», — говорит Марешаль. — Мы будем наращивать наши производственные мощности для разработки собственных игр. С нетерпением ждём возможности объединить усилия с людьми, которые разделяют наши ценности и нашу страсть».