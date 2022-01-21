Да пребудет с тобой Сила после двух переносов: экшен LEGO Star Wars: The Skywalker Saga выйдет 5 апреля

Да пребудет с тобой Сила после двух переносов: экшен LEGO Star Wars: The Skywalker Saga выйдет 5 апреля

Компания Warner Bros. Games и студия TT Games объявили о том, что выход приключенческого экшена LEGO Star Wars: The Skywalker Saga на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch состоится 5 апреля. Геймеров ждёт самая крупная LEGO-игра во вселенной «Звёздных войн».

Источник изображения: Warner Bros. Games

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga будет включать в себя сюжет девяти фильмов основной серии «Звёздных войн». Игра предложит новые механики боя и классы, встречи со знаменитыми персонажами и большую вселенную для исследования. Вы сможете принять роль Люка Скайоукера, Рей, Оби-Вана Кеноби, Йоды, Боба Фетта, Дарта Мола и ещё более чем трёх сотен открываемых героев.

В игре также будет большое количество знаменитых локаций из фильмов, включая болота Дагоба и заснеженные поля базы «Старкиллер», а также путешествия по космосу с помощью карты на голографическом проекторе. Кроме того, вы сможете вступить в героические схватки с кораблями противника: в LEGO Star Wars: The Skywalker Saga найдётся место «Тысячелетнему Соколу», имперскому СИД-истребителю и другим машинам.

При этом игроки смогут беспрепятственно путешествовать на любую планету в любом порядке и в любое время, даже если до этого решили начать с событий определённого фильма.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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