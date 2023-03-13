Російські хакери зламали S.T.A.L.K.E.R. 2: відповідь не змусила себе довго чекати

Російські хакери вимагають від розробників гри STALKER2 вибачень за ставлення до "простих гравців з Росії та Білорусії", інакше погрожують опублікувати викрадені дані з гри. Як докази вони опублікували пару скріншотів та артів шутера.

Про це повідомляє XGTV.

Повідомляється, що на руках у російських хакерів є близько 30 ГБ матеріалів по грі, включаючи повний опис кат-сцен і сюжету, глобальні карти, арти та інші матеріали. Вони погрожують злити їх, якщо до 15 березня GSC не виконає їхніх умов. В умовах такі пункти: вибачиться перед гравцями з РФ , розбанити його обліковий запис у дескорді розробників та повернути російську озвучку, інформує Апостроф .

"Не треба через політику псувати людям гру. До 15-го числа ми чекаємо змін політики компанії у бік адекватності та прийняття власних фанатів, звідки б вони не були, а також повернення російської локалізації, якщо не з релізом, то як мінімум у вигляді доповнення ”, – зажадали злочинці.

Крім того, хакери звинуватили розробників у "політизованості" і заявили про своє "дружнє ставлення після всіх недружніх акцій".

У GSC Game World відповіли на ці погрози. Там зазначили, що принципова політика компанії не змінюватиметься, оскільки українці бачили "багато набагато страшніших речей", ніж просто загрози. Це зруйновані будинки, понівечені долі та смерті близьких, тому хакери не зможуть їх шантажувати чи залякати.

"Наша принципова позиція щодо підтримки України незмінна - ми й надалі робитимемо все, що в наших силах, для рідної країни" , - заявили розробники культового шутера.

У компанії також розповіли про те, що нещодавно хакери зламали обліковий запис співробітника компанії і попросили не поширювати викрадені дані, якщо росіяни їх зіллють.

"Застарілі робочі матеріали можуть розмити враження від фінальної ідеї, яку ми заклали в гру" , – розповіли у STALKER OFFICIAL.