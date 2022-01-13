Видео: красоты ультраширокого формата в новом трейлере ПК-версии God of War

Издательство Sony Interactive Entertainment и студия-разработчик Santa Monica Studio представили «ультраширокий» трейлер ПК-версии своего приключенческого экшена God of War (2018).

Видео: красоты ультраширокого формата в новом трейлере ПК-версии God of War

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

По словам старшего технического продюсера порта Мэтта Дэвалда (Matt DeWald), простой установкой разрешения внедрение поддержки ультрашироких мониторов в God of War не ограничивается: команде также пришлось подогнать интерфейс и угол обзора.

Чтобы выявить все шероховатости (вроде Атрея, телепортирующегося за кадром в формате 16:9), тестировщикам пришлось перепроходить God of War полностью (это может занять больше 80 часов) по несколько раз.

Помимо опции для владельцев мониторов с соотношением сторон 21:9, God of War на PC сможет предложить обилие графических настроек, 4K, неограниченную кадровую частоту, а также поддержку технологий NVIDIA DLSS и NVIDIA Reflex.

Релиз God of War на ПК (Steam, Epic Games Store) ожидается уже завтра, 14 января.  


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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