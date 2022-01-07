В свежем ролике Dying Light 2 Stay Human показали две ветки прокачки героя

Разработчики из независимой польской студии Techland представили ролик с демонстрацией одного из основных элементов предстоящего зомби-экшена с открытым миром Dying Light 2 Stay Human.

Источник изображения: Techland

Речь идёт о древах навыков, на которые разделена прокачка главного героя Dying Light 2 Stay Human — пилигрима Эйдана Колдуэлла. В минутном видео представили две ветки развития — «Бой» и «Паркур».

Среди боевых умений разработчики показали идеальное парирование и удар при приземлении, а среди акробатических — улучшенный прыжок и бег по стенам. Каждая ветка насчитывает по 24 приёма для разблокировки.

Очки для получения навыков обеих веток будут начисляться за прохождение квестов и выполнение связанных с каждой категорией действий: участие в сражениях и набивание комбо (боевой опыт), прыжки и трюки (паркур).

Релиз Dying Light 2 Stay Human ожидается 4 февраля текущего года на PC (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Последний эпизод передачи Dying 2 Know пройдёт 13 января.



