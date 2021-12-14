Кооперативный шутер The Anacrusis от студии сценариста Left 4 Dead и Half-Life 2 стартует в раннем доступе через месяц

Кооперативный шутер The Anacrusis от студии сценариста Left 4 Dead и Half-Life 2 стартует в раннем доступе через месяц

Основанная сценаристом Left 4 Dead и Half-Life 2 Четом Фалижеком (Chet Faliszek) студия Stray Bombay объявила дату выхода в раннем доступе своего кооперативного шутера The Anacrusis.

Источник изображений: Stray Bombay

Как стало известно, предрелизная версия The Anacrusis поступит в продажу 13 января 2022 года для PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store), Xbox One, Xbox Series X и S. Проект также пополнит библиотеку Game Pass (ПК и Xbox).

По словам Фалижека, на ранний доступ команда решилась в первую очередь для того, чтобы вносить в The Anacrusis значимые изменения по ходу разработки, а не просто реагировать на баги.

На старте раннего доступа The Anacrusis будет включать работающую основную механику, три эпизода с законченными функциями, а также кроссплей между всеми целевыми платформами.

Полноценный релиз The Anacrusis ожидается через 9?12 месяцев после запуска раннего доступа. Сообщается, что версия 1.0 предложит больше эпизодов, режимов и другого контента.

Кооперативный шутер The Anacrusis от студии сценариста Left 4 Dead и Half-Life 2 стартует в раннем доступе через месяц

События The Anacrusis разворачиваются на огромном космическом корабле, терпящем бедствие на краю изученной вселенной. Геймерам предстоит сражаться против инопланетян и открывать бонусы, оружие и новые способы игры.

В The Anacrusis обещают впечатляющий арсенал фантастического вооружения, не повторяющиеся схватки (благодаря ИИ-режиссёру) и поддержку пользовательских модификаций.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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