Многострадальное киберпанковое приключение The Last Night покажут не раньше 2022 года

Руководитель студии Odd Tales Тим Соре (Tim Soret) по запросу портала PC Gamer прокомментировал слухи о скором возвращении киберпанкового приключенческого платформера The Last Night в информационное пространство.

Источник изображений: Steam

Напомним, The Last Night была представлена на E3 2017. В 2019-м Соре признался, что The Last Night испытывает юридические и финансовые трудности. В том же году проект остался без издателя в лице Raw Fury.

Новых демонстраций The Last Night с момента первоначальной так и не случилось, но на днях по Сети поползли слухи, будто игра появится на The Game Awards 2021. Соре эти теории опроверг.

По словам Соре, The Last Night будет показана не раньше 2022 года. Дополнительных анонсов разработчик делать не стал, чтобы не привлекать излишнее внимание к своей небольшой команде.

«Мы уверенно строим The Last Night шаг за шагом, не торопясь, чтобы бережно продумать, задокументировать и внедрить каждый элемент игры — от развития нашего визуального стиля для нового поколения до проектирования дюжин настроек доступности», — заявил Соре.

Какими-либо подробностями игры разработчик не поделился, но заверил: «Мы знаем, что для возвращения The Last Night в 2022 году задались целью снести всем крышу силой и оригинальностью своего предложения».

Официально The Last Night заявлена только для PC (Steam, Microsoft Store) и Xbox One, но прошедшим летом Соре также упомянул о выходе игры на новом поколении консолей (вероятно, тоже Xbox).