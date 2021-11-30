Bethesda запустила цикл роликов «К звёздам», в котором будет рассказывать о Starfield

Издательство Bethesda Softworks и разработчики из Bethesda Game Studios представили первый ролик из цикла «К звёздам» (Into the Starfield), в котором будут рассказывать о своей космической ролевой игре Starfield.

Источник изображений: Bethesda Softworks

Дебютный эпизод «К звёздам» называется «Бесконечный поиск» и повествует о том, «как мечты, замыслы и прошлое Bethesda Game Studios сформировали современный облик студии, и каким [разработчики] видят будущее со Starfield».

По словам художественного руководителя Мэтта Карофано (Matt Carofano), в Starfield будет более правдоподобная научная основа, чем в Fallout, а исследование игрового мира выйдет на новый уровень.

Руководитель разработки Тодд Говард (Todd Howard) добавил, что Starfield для него — целая «вселенная, а не просто игра». В команде продумывают мир проекта до мельчайших подробностей.

Говард также напомнил, что в каждой игре Bethesda Game Studios есть свой неповторимый момент, когда протагонист выходит в мир. Разработчик уверяет, что в Starfield таких особых ситуаций будет две.

Каких-либо кадров из самой Starfield в первом выпуске «К звёздам» нет, но разработчики показали подборку концепт-артов. Часть из них, впрочем, дебютировала в рамках недавнего музыкального концерта.

Релиз Starfield ожидается 11 ноября 2022 года на PC, Xbox Series X и S. По сюжету главный герой присоединится к исследовательской организации «Созвездие» и займётся изучением самых отдалённых уголков Освоенных систем.



