Capcom уточнила, какой дополнительный контент будет доступен на запуске ПК-версии Monster Hunter Rise

Издатель и разработчик Capcom уточнил, какой именно пострелизный контент из Switch-версии ролевого экшена Monster Hunter Rise будет доступен пользователям ПК на запуске игры.

Источник изображений: Capcom

Напомним, ранее Capcom обещала выпустить Monster Hunter Rise на PC в комплекте со всеми крупными загружаемыми материалами, вышедшими для Switch-издания до конца ноября текущего года.

Как стало известно, на выходе ПК-версия Monster Hunter Rise будет соответствовать по контенту сборке 3.6.1 для Nintendo Switch, то есть вплоть до дебютирующего сегодня, 26 ноября, кроссовера с «Соником».

Доступный на старте ПК-версии Monster Hunter Rise дополнительный контент

Таким образом, на старте Monster Hunter Rise для PC игрокам будут доступны шесть коллабораций, семь новых монстров и расширенная концовка. Следующая синхронизация контента со Switch-версией пройдёт в феврале 2022 года.

Monster Hunter Rise дебютировала 26 марта на Nintendo Switch, а на PC (Steam) появится 12 января 2022 года. Кроссплей и перенос сохранений между платформами игра поддерживать не будет.



