Подробности Steam Deck: процессор, интерфейсы, скорость работы и перспективы

Накануне компания Valve поведала сообществу разработчиков массу подробностей о Steam Deck — портативном игровом ПК по цене от $400 с относительно мощным чипом AMD. Вот чем он примечателен.

Источник изображений: steamdeck.com

Steam Deck работает на чипе AMD Aerith. Это гибридный процессор с диапазоном TDP от 4 до 15 Вт, он включает 4-ядерный и 8-поточный процессор на архитектуре AMD Zen 2 с тактовой частотой 2,4–3,5 ГГц, а также 8 вычислительных блоков AMD RDNA 2 с тактовой частотой 1,0–1,6 ГГц. Помимо процессора, высокую производительность устройства обеспечивают 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 с общей пропускной способностью 88 Гбайт/с. Объём выделенной видеопамяти составляет всего 1 Гбайт, но при необходимости графический процессор может получить доступ к дополнительным 8 Гбайт общей памяти.

Согласно Valve, чип разработан с прицелом на непрерывную и стабильную работу на заявленных тактовых частотах при подключении, отключении, зарядке, автономной работе, загрузке или высокой температуре воздуха. А вот разработчикам, вероятно, придётся как-то снизить нагрузку на графический процессор, чтобы аккумулятор работал дольше. Например, ограничив частоту кадров. С блоком питания на 45 Вт Steam Deck может заряжаться и работать одновременно плюс обеспечивать работу внешней периферии мощностью до 7,5 Вт. Порт USB-C также предлагает поддержку до двух 4K-мониторов с частотой обновления матрицы 60 Гц. На дополнительной док-станции также будет порт Gigabit Ethernet. Любителей играть на телевизорах и мониторах наверняка обрадует поддержка интеллектуального масштабирования AMD FidelityFX Super Resolution (FSR). Передовых интерфейсов вроде USB 4 или Intel Thunderbolt на устройстве нет, а для выхода в Интернет предусмотрен модуль 802.11ac (Wi-Fi 5).

Базовая версия Steam Deck за $400 поставляется с 64-Гбайт накопителем eMMC и слотом для карт microSD — за более быстрые модели с NVMe-дисками придётся заплатить значительно больше, хотя и их будет легко заполнить играми из библиотеки Steam. Накопители eMMC и SD в загрузке игровыми задачами дают просадку скорости на 12 % и 18 % относительно NVMe соответственно. Есть возможность приостановки и возобновления игры — теперь компания предлагает новые облачные API-интерфейсы для синхронизации игр в фоновом режиме как раз на такой случай. Можно приостановить игру на Steam Deck и быстро продолжить играть на настольном ПК и наоборот.

И, наконец, ещё несколько моментов коротко.

В ходе мероприятия был продемонстрирован прототип Steam Deck в белой расцветке по мотивам игры Portal — на задней крышке даже есть логотип Aperture. Но пока это только прототип, и в обозримом будущем в массовое производство он не поступит.

Устройство не предназначено для виртуальной реальности. Оно разрабатывалось и производилось без учёта такой возможности. Хотя геймеры всё равно попытаются, признала Valve.

У компании нет планов на 5G- или LTE-версии. В «полевых условиях» выход в Интернет можно обеспечить через телефон.

Valve работает над выпуском устройства в Японии и Австралии. В других странах оно тоже выйдет.

На Steam Deck производится заводская калибровка звука. Для стереодинамиков здесь предусмотрены встроенные усилитель и DSP. Поддерживается вывод многоканального звука по HDMI через USB-C.

В десктопной версии Steam ожидается крупное обновление — замена на интерфейс Deck UI. Когда это случится, десктопная версия и Steam Deck станут обновляться чаще, почти одновременно. Но консоль всё-таки немного позже.

Valve опубликует API с несколькими IME, несколькими языками и эмодзи.



