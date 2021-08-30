Обновлённая PlayStation 5 стала легче из-за радиатора, и теперь консоль сильнее греется

Видеоблогер Остин Еванс (Austin Evans) провёл сравнительный анализ оригинальной Sony PlayStation 5 Digital Edition и её обновлённой версии. Разобрав две консоли, он обнаружил причину, по которой новая версия стала легче примерно на 300 г — дело в существенно уменьшенном радиаторе, из-за которого приставка греется сильнее.

Источник: psu.com

Перед тем, как разобрать оба устройства, автор обзора произвёл несколько замеров. Начал он, конечно, с взвешивания. Первая PlayStation 5 весит 3828 г, а масса новой составила 3542 г.

В результате замера громкости выяснилось, что оригинальная PS5 выдаёт 43,5 дБ, а новая стала несколько тише — 42,1 дБ. Разница несущественная. Далее Остин измерил температуру обеих версий, и здесь его ждал не очень приятный сюрприз: старая показала 52 °C, тогда как новая греется до 56 °C (в некоторых участках прибор показал все 58 °C). Небольшая разница обнаружилась и в энергопотреблении: 225 Вт у старой и 230 Вт у новой.

Источник: psu.com

Разобрав обе версии консоли, автор обзора довольно быстро увидел разницу — у обновлённой PS5 Digital Edition примерно в два раза уменьшились габариты радиатора. Помимо радиатора, производитель также заменил кулер. На оригинальной приставке обнаружился кулер Delta с 23 лопастями, тогда как кулер на новой оказался того же производителя, но число лопастей уменьшилось до 17, причём они стали длиннее. Видимо, этим объясняется разница в громкости работы, хотя со своей задачей система охлаждения справляется явно хуже, если учесть заметную разницу в температурах на выпуске. Она может оказать отрицательное влияние на SSD-накопитель, если владелец консоли решит установить дополнительный.

По всей видимости, замене подвергся модуль Wi-Fi, хотя Остину пока не удалось выяснить подробностей. Приятным сюрпризом оказался новый винт на подставке, которая используется, если необходимо поставить консоль вертикально. Этот винт с лёгкостью закручивается пальцами, тогда как на оригинальной PS5 было необходимо использовать монету или отвёртку.



