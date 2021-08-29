Политика Steam вынудила автора короткого инди-хоррора оставить разработку из-за массовых возвратов

Новой темой для обсуждения в Steam стала политика площадки по возврату средств за купленные игры. Напомним, что сейчас магазин предоставляет возможность вернуть деньги, если пользователь провёл в игре меньше двух часов. С массовыми возвратами столкнулся инди-разработчик хоррора о пионерском лагере Summer of \'58, ведь его проект можно было быстро пройти.

Источник: Steam

Автор под псевдонимом EMIKA_GAMES заявил, что вынужден бросить разрабатывать игры, так как он не смог заработать средства для создания нового проекта. Он отметил, что геймеры массово возвращали деньги после прохождения, хотя и оставляли позитивные отзывы.

После того, как история получила огласку, разработчик поблагодарил неравнодушных за поддержку. Он сравнил свои игры по длительности с фильмами и заявил, что не хотел бы искусственно растягивать геймплей. EMIKA_GAMES добавил, что за последние дни Summer of \'58 приобрела множество игроков, которые решили поддержать разработчика. Но были и те пользователи, которые купили игру, только чтобы оставить негативный отзыв и обвинить автора в попрошайничестве.

Портал Eurogamer отметил, что Valve следует обратить внимание на подобные возвраты. Например, автор заметки предложил создавать достижение по прохождению игры, после которого возврат средств в Steam будет невозможен, независимо от продолжительности прохождения.



