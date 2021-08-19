Xuan-Yuan Sword VII доберётся до консолей прошлого поколения 30 сентября

Издательство Eastasiasoft в новой публикации на своём официальном сайте анонсировало точную дату выхода консольных версий ролевого экшена Xuan-Yuan Sword VII на западном рынке.

Xuan-Yuan Sword VII доберётся до консолей прошлого поколения 30 сентября

Источник изображения: Eastasiasoft

Напомним, западный релиз Xuan-Yuan Sword VII на PlayStation 4 и Xbox One был подтверждён в апреле текущего года, а премьера до недавнего времени ожидалась на протяжении сентября.

Как стало известно, в обозначенный срок разработчики из Softstar Entertainment и DOMO (именно эти студии портируют игру на консоли) уложатся: Xuan-Yuan Sword VII поступит в продажу для PS4 и Xbox One уже 30 сентября.

По случаю анонса был представлен новый геймплейный трейлер Xuan-Yuan Sword VII, кадры для которого записывали в консольных версиях игры. Основное внимание в ролике уделяется отношениям брата и сестры, а также сражениям и прокачке.

ПК-версия Xuan-Yuan Sword VII дебютировала по всему миру 29 октября 2020 года. Игрокам в роли мечника Тайши Чжао предстоит отправиться в путешествие по охваченному хаосом миру, чтобы защитить свою семью и найти правду.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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