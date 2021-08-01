В Сеть утекли небольшие подробности сюжета и достижения Halo Infinite

Сюжетные подробности Halo Infinite были обнаружены датамайнерами, которые изучили первое техническое демо многопользовательского режима игры. Разработчики уже подтвердили достоверность утёкших данных и заявили, что детали одиночной кампании попали в файлы теста случайно.

В Сеть утекли небольшие подробности сюжета и достижения Halo Infinite

Источник: 343 Industries

Креативный директор студии 343 Industries Джозеф Стейтен (Joseph Staten) попросил не распространять детали сюжета, чтобы не испортить впечатление другим игрокам.

Сообщается, что в слитой информации есть небольшие подробности кампании, список оружия и достижений. Журналист портала PC Gamer не обнаружил в данных каких-либо серьёзных спойлеров и заявил, что многое уже было показано в трейлерах игры. Также в данных есть сведения, которые трудно оценить без контекста, такие как различные описания и цели миссий.

Однако разработчики напомнили, что распространение информации, защищённой авторским правом, может повлечь за собой блокировки. Студия посоветовала пользователям удалить контент, связанный со слитыми данными Halo Infinite.

Релиз игры запланирован на осень 2021 года на PC, Xbox One, Xbox Series S и X.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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