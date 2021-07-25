Сотрудники Activision Blizzard массово поддержали иск о домогательствах и дискриминации женщин и раскритиковали позицию компании

20 июля власти Калифорнии подали иск на Activision Blizzard, где заявили, что сотрудницы компании подвергаются сексуальным домогательствам и дискриминации. В ответ на это компания сообщила, что обвинения не соответствуют реальному положению дел и подобное поведение уже в далёком прошлом. Работники раскритиковали позицию компании и поддержали иск собственными историями в социальных сетях. Некоторые сотрудники устроили протест и решили не работать 24 июля в знак солидарности.

Сотрудники Activision Blizzard массово поддержали иск о домогательствах и дискриминации женщин и раскритиковали позицию компании

Источник здесь и далее: Activision Blizzard

Журналист Джейсон Шрайер (Jason Schreier) сообщил, что топ-менеджеры Activision Blizzard во внутренней рассылке предупредили сотрудников, что обвинения в домогательствах и притеснениях из иска искажены и вырваны из контекста. Многим работникам подобные письма не понравились, поэтому они стали выкладывать в социальных сетях записи, где выражали своё негодование.

Также в поддержку выступили несколько ведущих разработчиков World of Warcraft и Overwatch. Главный дизайнер WoW Джереми Физел (Jeremy Fizel) заявил об акции протеста.

«Сегодня многие из нас не будут работать — в знак солидарности с женщинами, которые заговорили о проблемах в компании. Заявления руководства Activision Blizzard не отражают наши взгляды. Мы верим женщинам и будем пытаться улучшить ситуацию, а виновных призываем привлечь к ответственности. Действия сильнее слов», — сообщил Физел в Twitter.

После обвинений издания TheGamer, GameXplain и другие объявили бойкот компании. Геймеры стали организовывать внутриигровые протесты, а также призвали убрать из WoW информацию о бывшем креативном директоре Алексе Афрасиаби (Alex Afrasiabi), обвинённом в многочисленных сексуальных домогательствах.

Сотрудники Activision Blizzard массово поддержали иск о домогательствах и дискриминации женщин и раскритиковали позицию компании

Сооснователь и бывший глава Blizzard Майкл Морхейм (Michael Morhaime) извинился перед пострадавшими и заявил, что во время своего правления должен был сделать больше для предотвращения проблем. Морхейм покинул пост главы в 2018 году, а в 2019 году полностью закончил работать в Blizzard.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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