Заказать Steam Deck оказалось почти невозможно, а поставки отодвинулись на 2022 год

Пользователи сервиса Steam столкнулись с проблемами при оформлении предзаказа консоли Steam Deck от Valve. Как пишет PC Gamer, почти все сотрудники редакции издания не смогли разместить заказ, потому что на странице покупки появляются различные ошибки. Предположительно, сервис перегружен заказами.

Заказать Steam Deck оказалось почти невозможно, а поставки отодвинулись на 2022 год

Источник: PC Gamer

Только двое сотрудников смогли оформить предзаказ устройства. Остальные столкнулись с целым ворохом ошибок, которые включают проблемы с транзакциями, блокировку доступа за «слишком частые обращения» к сервису или утверждения про «слишком новый» аккаунт пользователя для того, чтобы совершать покупки. Фактическая причина проблемы пока неизвестна.

Возможно причина состоит в перегруженности сервиса. Как отмечает издание, многие пользователи Steam продают возможность предзаказа устройства на Ebay по «абсурдным ценам». Компания попыталась защититься от перекупщиков, разрешив приобрести устройства только тем, кто совершал покупки до июня 2021 года. Помогло ли это, пока неясно.

Steam Deck — это портативная консоль от Valve. Устройство оснащено процессором на архитектуре Zen 2, оперативной памятью на 16 Гбайт и ЖК-экраном с разрешением 1280x800. Сейчас для предзаказа доступно три версии приставки с памятью на 64 Гбайт (за $399), 256 Гбайт (за $529) или 512 Гбайт (за $649).

Ожидалось, что поставки Steam Decks начнутся в декабре этого года, но тем, кто бронирует консоль сейчас, в качестве даты выполнения заказа указывают второй квартал 2022 года для версии на 512 Гбайт и первый квартал 2022 года для других версий.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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