Улучшенная версия The Witcher 3: Wild Hunt для ПК и новых консолей получит бесплатный контент по мотивам сериала от Netflix

Польская студия CD Projekt RED в официальном микроблоге своей серии видеоигр «Ведьмак» показала обложку улучшенной версии The Witcher 3: Wild Hunt и анонсировала дополнительный контент для неё.

Источник изображений: CD Projekt RED

Как стало известно, обновлённая The Witcher 3: Wild Hunt получит ряд бесплатных DLC по мотивам сериала «Ведьмак» от Netflix. Что именно будут включать дополнения, разработчики не уточнили, но пообещали вскоре поделиться подробностями.

Что касается обложки улучшенной The Witcher 3: Wild Hunt, то она представляет собой обновлённую версию оригинальной. Для сравнения выше (старая) и ниже (новая) прикреплены оба варианта.

В новом издании The Witcher 3: Wild Hunt обещают визуальные и технические усовершенствования, включая трассировку лучей и ускоренные загрузки, а также весь уже вышедший для игры контент в комплекте.

Улучшенная версия The Witcher 3: Wild Hunt поступит в продажу до конца текущего года для PC, PS5, Xbox Series X и S. Владельцам оригинальной игры на PC, PS4 и Xbox One ремастер достанется бесплатно.



