В Китае будут следить за несовершеннолетними геймерами

Телекоммуникационный гигант Tencent запускает по всему Китаю систему «Полуночный патруль». Она поможет находить несовершеннолетних любителей играть по ночам. Программа создана для пресечения обхода существующих систем подтверждения возраста.

«Вам нет 18 лет. Вход в игру с 22:00 до 8:00 запрещен». Скоро такую надпись смогут увидеть несовершеннолетние китайские геймеры, если попробуют зайти в любимую игру ночью. Их возраст будет определять система распознавания лиц

Власти Китая стараются как можно лучше контролировать своих жителей. В последние несколько лет «под раздачу» попала и игровая индустрия. А точнее, дети, часто играющие в компьютерные игры. Власти Поднебесной всерьез обеспокоились зависимостью несовершеннолетних жителей Китая и сделали обязательной регистрацию под настоящими именами в самых популярных играх.

Затем детям запретили проводить время за любимым увлечением в период с 22:00 до 8:00, а также ограничили возможность онлайн-покупок на платформах. Однако, системы определения возраста китайские школьники быстро научились обходить и стали играть через аккаунты более взрослых людей.

Корпорация Tencent решила помочь властям пресечь такую «опасную» деятельность несовершеннолетних. Она разработала программу, которая идентифицирует человека по лицу и сопоставляет его данные с информацией из центральной системы общественной безопасности Китая. Таким образом, «Полуночный патруль» может точно сказать, кто сидит перед ним, и сколько этому человеку лет.

Планируется, что в самом начале система будет установлена для 60 самых популярных игр, таких как Honor of Kings (многопользовательская стратегия) и Game for Peace (аналог PUBG и Fortnite в Китае). Сами несовершеннолетние игроки, конечно, оказались не в восторге от такой инициативы. Они заявляют, что сами в состоянии контролировать время, которое посвящают своему увлечению.



