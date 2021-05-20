Видео: разнообразие локаций и способов их изучения в новом трейлере Ratchet & Clank: Rift Apart

Издательство Sony Interactive Entertainment и студия-разработчик Insomniac Games на сайте официального блога PlayStation представили новый трейлер приключенческого экшен-платформера Ratchet & Clank: Rift Apart.

Источник изображения: PlayStation Blog

Как и первый ролик из этого цикла, второй выполнен в формате выпуска шоу «Вечеринка Зуркона-младшего в честь почти выхода игры». В рамках информационной передачи разработчики рассказывают об основных элементах грядущего проекта.

Свежий эпизод называется «Планеты и исследования» и посвящён доступным в Ratchet & Clank: Rift Apart «живописным, заманчивым и вообще не смертельно опасным» локациям и способам их изучения.

В частности, игрокам предложат «раствориться в ночи зажигательного и чудаковатого города Нефариус-Сити», «облететь верхом на стрежуке экзотичные ядовитые болота у аванпоста L51 на Саргассе» и «пощекотать себе нервы у Молонотской балки».

Разработчики отмечают, что благодаря сверхскоростному накопителю SSD в PlayStation 5 перемещение между планетами и их аналогами из других измерений будет практически мгновенным.

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

Во втором выпуске «Вечеринка Зуркона-младшего в честь почти выхода игры» также обмолвились, о чём будет третий — следующий эпизод передачи посвятят сюжетной составляющей проекта.

Ratchet & Clank: Rift Apart поступит в продажу 11 июня текущего года исключительно для PS5. Упоминание в предыдущем трейлере консольной эксклюзивности игры действительно оказалось ошибкой.



