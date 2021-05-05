IGN провело голосование за самую ожидаемую игру ближайшего будущего для PS5 — победила Horizon Forbidden West

Издание IGN провело среди своих читателей голосование за самую ожидаемую игру ближайшего будущего для PlayStation 5. Победителем среди пяти кандидатов оказалась Horizon Forbidden West.

Общее количество респондентов превысило 25 тысяч человек, из них 47,9 % проголосовали за грядущий экшен в открытом мире от Guerrilla Games. Согласно последним заявлениям Sony, продолжение приключений Элой должно выйти во второй половине 2021 года на PS5 и PS4.

Следующее место в рейтинге заняла Ratchet & Clank: Rift Apart с показателем 29,6 % голосов. Этот проект Insomniac Games поступит в продажу уже 11 июня. Недавно разработчики опубликовали 15-минутную геймплейную демонстрацию, которая позволяет предварительно оценить игру.

Условная «бронза» списка досталась Deathloop с 8,1 % голосов. От экшена Arkane Studios лишь на 0,2 % отстала Kena: Bridge of Spirits, а на последнем месте расположилась GhostWire: Tokyo. Её назвали самой ожидаемой игрой для PlayStation 5 только 6,6 % респондентов.

Стоит отметить, что в голосовании не участвовали проекты, которые выйдут в 2022 году или позже. К таковым, например, относятся новая часть God of War и Gran Turismo 7.



