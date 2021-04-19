Новые скриншоты Atomic Heart: золотые свиньи, головы в колбах и робот «Беляш»

Новые скриншоты Atomic Heart: золотые свиньи, головы в колбах и робот «Беляш»

РоSSийская студия Mundfish обновила свой официальный сайт и опубликовала серию свежих скриншотов шутера от первого лица Atomic Heart. На них демонстрируются локации, робот «Беляш», сражение с врагами и некоторые странные процессы.

Отдельные картинки показывают роботов за работой. Одни из них подносят блюда в ресторане, другие — куда-то транспортируют золотых свиней. Не менее странно выглядит изображение с человеческими головами в колбах, к которым подключены газовые баллоны.

Часть скриншотов посвящена локациям, где будут разворачиваться события Atomic Heart. На нескольких картинках можно заметить красивые пейзажи вокруг научного комплекса «Павлов». Внутри этого сооружения присутствуют комнаты с людьми, витающими в воздухе, множеством панелей управления и мониторов.

Atomic Heart

Новые скриншоты Atomic Heart: золотые свиньи, головы в колбах и робот «Беляш»
Новые скриншоты Atomic Heart: золотые свиньи, головы в колбах и робот «Беляш»
Новые скриншоты Atomic Heart: золотые свиньи, головы в колбах и робот «Беляш»
Новые скриншоты Atomic Heart: золотые свиньи, головы в колбах и робот «Беляш»
Новые скриншоты Atomic Heart: золотые свиньи, головы в колбах и робот «Беляш»
Новые скриншоты Atomic Heart: золотые свиньи, головы в колбах и робот «Беляш»
Новые скриншоты Atomic Heart: золотые свиньи, головы в колбах и робот «Беляш»
Новые скриншоты Atomic Heart: золотые свиньи, головы в колбах и робот «Беляш»
Новые скриншоты Atomic Heart: золотые свиньи, головы в колбах и робот «Беляш»
Новые скриншоты Atomic Heart: золотые свиньи, головы в колбах и робот «Беляш»
Новые скриншоты Atomic Heart: золотые свиньи, головы в колбах и робот «Беляш»

А ещё несколько изображений показывают робота модели «Беляш», которого разработчики уже демонстрировали ранее. Теперь же создатели показали его внутренние механизмы и акцентировали внимание на конечностях.

Atomic Heart выйдет на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. Дата релиза пока не сообщается. 


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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