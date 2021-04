Для сказочного приключения The Last Campfire от студии-разработчика No Man\'s Sky вышло контентное обновление

Независимая студия Hello Games у себя в официальном микроблоге сообщила о выпуске неожиданного контентного обновления для своего сказочного приключения The Last Campfire.

Напомним, в The Last Campfire игрокам достаётся роль затерявшегося в загадочном мире уголька, который пытается найти дорогу домой и обрести смысл существования. Чтобы достичь и того, и другого, герою предстоит решить множество головоломок.

С выходом нового патча загадок в The Last Campfire стало на 20 % больше прежнего. Кроме того, разработчики добавили возможность переигрывать пазлы в любое удобное для пользователя время.

Помимо прочего, заплатка содержит улучшения производительности, поддержку контроллеров, macOS и более высокой кадровой частоты, а также несколько востребованных сообществом фанатов функций.

Превращать The Last Campfire в No Man's Sky с её регулярными контентными обновлениями (самое свежее вышло в конце марта) разработчики не собираются, но хотели реализовать крупные функции до перехода к другим проектам.

Премьеру обновления сопровождает полуминутный трейлер The Last Campfire, посвящённый хвалебным отзывам представителей профильной прессы. Рейтинг игры на Metacritic варьируется от 80 до 86 %.

The Last Campfire дебютировала в августе 2020 года на PC (Epic Games Store), PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и устройствах на базе iOS . По большей части приключение было создано усилиями трёх сотрудников Hello Games.