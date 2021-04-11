Обновление Outriders не решило баг с пропажей снаряжения, но восстановило кроссплей

Компания Square Enix и студия People Can Fly недавно выпустили кооперативный шутер Outriders. К сожалению, релиз не прошёл гладко: сперва в игре наблюдались проблемы с серверами, затем проявились многочисленные ошибки. Сегодня к проекту вышла первая крупная заплатка, однако она не исправила баг с пропажей вещей из инвентаря.

Из-за ошибки с инвентарём игроки случайным образом теряют всё своё снаряжение, заработанное за десятки часов, что ожидаемо вызывает негодование. Первое обновление Outriders решило ряд багов и проблем, а также и восстановило работу многопользовательских сессий между платформами. Однако не исправило удаление инвентаря. Команда Outriders знает об этой проблеме и в настоящее время работает над её решением.

Кроме того, команда сможет восстановить только эпические и легендарные предметы, пропавшие из инвентаря. А вот тем, кто потерял синее снаряжение, придётся с этим смириться. Также, как отметила People Can Fly, восстановленные предметы могут не обладать своими изначальными характеристиками.

Наконец, студия обратила внимание, что восстановление предметов будет невозможно, если ваше игровое соединение было прервано до завершения автосохранения, поскольку информация об этом не была передана на сервер.

Outriders доступна на ПК, Xbox One, Xbox Series X и S, PlayStation 5 и PlayStation 4.



