Экшен-платформер Balan Wonderworld от автора «Соника» поступил в продажу и больше не вызывает эпилептические приступы

Экшен-платформер Balan Wonderworld от автора «Соника» поступил в продажу и больше не вызывает эпилептические приступы

Balan Company (дочерняя компания Square Enix) и студия Arzest Corp. объявили о выпуске экшен-платформера Balan Wonderworld. За его разработку отвечает создатель Sonic the Hedgehog Юдзи Нака (Yuji Naka). Наряду с релизом команда выпустила обновление первого дня, которое убрало вызывающие эпилептический приступ мигающие огни в битве с боссом.

До релиза Balan Wonderworld в Сети появилась информация о том, что сражение с финальным боссом может потенциально вызвать эпилептический приступ, поскольку на экране быстро мерцают повторяющиеся огни. После этого Balan Company призвала пользователей загрузить и установить патч первого дня.

«Пожалуйста, убедитесь, что вы установили патч первого дня перед игрой в Balan Wonderworld, — говорится в заявлении. — Мы получили сообщения о риске светочувствительной эпилепсии из-за потенциальной ошибки мигания у не обновлённой игры. Патч первого дня предотвращает эту проблему, а также улучшает общее впечатление от игры».

В Balan Wonderworld юные герои Эмма и Лео собирают и меняют костюмы, которые дают им способность сражаться и разгадывать головоломки. Прохождение игры доступно как в одиночном, так и совместном режимах. Героям нужно найти более 80 обликов для излечения сердец персонажей, негативные чувства которых проявились в виде злодеев.

Экшен-платформер Balan Wonderworld от автора «Соника» поступил в продажу и больше не вызывает эпилептические приступы

Balan Wonderworld вышла на ПК, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X и S, PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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