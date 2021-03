«Firewatch в северной Англии»: анонсировано романтическое приключение The Magnificent Trufflepigs про поиск металлов и не только

Издательство AMC Games и студия-разработчик Thunkd представили совместный проект — романтическое приключение от первого лица The Magnificent Trufflepigs про поиск металлов.

The Magnificent Trufflepigs создаётся под руководством гейм-дизайнера Эндрю Крошоу (Andrew Crawshaw), стоявшего у руля Everybody\'s Gone to the Rapture и истоков упомянутой Thunkd.

Точной даты выхода у The Magnificent Trufflepigs пока нет, зато есть ориентировочная — начало лета текущего года. В обозначенные сроки игру планируют выпустить на PC (Steam) и Nintendo Switch.

В центре истории The Magnificent Trufflepigs — Адам, возвращающийся в родную деревню на севере Англии по зову давней знакомой. Бет (так зовут приятельницу) стремится воскресить чувство приключения, оставленное в детстве.

Много лет назад Бет с помощью металлоискателя обнаружила на местной ферме серёжку, а теперь, когда до сноса поместья остаётся неделя, решается во что бы то ни стало найти украшению недостающую пару.

Скриншоты The Magnificent Trufflepigs

Игровой процесс The Magnificent Trufflepigs предполагает медитативное изучение локаций с помощью металлоискателя и долгие разговоры с Бет по рации. Неудивительно, что проект уже успели окрестить «Firewatch в северной Англии».

Главных героев The Magnificent Trufflepigs озвучат Артур Дарвилл (Arthur Darvill) и Люси Фиш (Luci Fish). Первый снимался в сериале «Доктор Кто», а вторая отметилась эпизодической ролью в шоу «Убежище».