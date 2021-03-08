Новый трейлер Tales of Arise обещает новости об игре этой весной

Новый трейлер Tales of Arise обещает новости об игре этой весной

Компания Bandai Namco Entertainment выпустила трейлер игрового процесса предстоящего ролевого экшена Tales of Arise. В нём сказано, что весной стоит ожидать новости о проекте.

«Весна не за горами, и мы много работали, чтобы сделать её незабываемой! — говорится в описании трейлера. — Взгляните на новые кадры из Tales of Arise».

Tales of Arise была анонсирована на E3 2019. Кроме последовавшего на Tokyo Game Show 2019 трейлера, больше разработчик игру не показывал. А в середине 2020-го её и вовсе перенесли на 2021-й. Впрочем, в конце года Bandai Namco Entertainment объявила, что разработка Tales of Arise уже близка к завершению.

Новый трейлер Tales of Arise обещает новости об игре этой весной

Действие Tales of Arise разворачивается на двух планетах — средневековой Дане и технологичной Рене. Последняя, пользуясь своим преимуществом в развитии, подчиняет и грабит более слабый мир, а также берёт его людей в рабство. Главными героями игры являются Альфен и Сионн, родом из Даны и Рены соответственно. Вместе они бросят вызов бесчинствам развитого мира.

Новый трейлер Tales of Arise обещает новости об игре этой весной

Tales of Arise выйдет на ПК, Xbox One и PlayStation 4.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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