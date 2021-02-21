Подробности Diablo IV: вражеские лагеря, PvP и снаряжаемые ездовые животные

Команда разработчиков Diablo IV в рамках шоу BlizzConline 2021 поделилась новыми подробностями игры и показала разбойницу. По словам сотрудников Blizzard Entertainment, в открытом мире будет простор для исследований, а игроки смогут проехать на ездовых животных от Скосглена до Расколотых пиков.

Ездовые животные включают в себя разные породы лошадей и другие средства передвижения, которые вы можете найти по всему миру, решая головоломки, находя скрытые места или даже убивая определённые виды монстров. Вы также сможете снарядить свою лошадь бронёй и трофеями. В Diablo IV будет много способов персонализировать своё животное, чтобы вы считали его своим компаньоном.

Животные также могут участвовать в некоторых действиях, помимо передвижения. Например, у разбойницы есть приём, при котором она прыгает в воздух с лошади и выпускает дождь стрел по противникам. Примечательно, что ваше животное не может получить урон, но если на вас нападут верхом на нём, оно заставит вас спешиться и вступить в бой.

Другой аспект открытого мира — лагеря. В них вас ждут всевозможные монстры и бандиты, единственная цель которых — захватить территорию. Вы будете блуждать по завоёванным областям и возвращать их людям Санктуария. У каждого лагеря будет своя история и уникальное фиксированное место в мире.

Освобождение территории отражается на мире. Как только вы победили злодеев в нём, в этом месте создаётся новая путевая точка, которой раньше не было, и откроются магазины и лавка кузнеца. Благодаря этому могут появиться новые квесты и рассказаны новые истории. Впоследствии в некоторых из бывших лагерей появляются входы в подземелья.

Blizzard Entertainment в Diablo IV также делает ставку на PvP. В открытом мире игры присутствуют специальные области, называемые полями Ненависти (Fields of Hatred), которые доступны каждому. Именно в них вы можете сразиться с другими пользователями. В PvP-областях можно добыть Осколки ненависти, но они даются не только за убийство других игроков, но и монстров, а также при взаимодействии с окружением.

Осколки добываются в неочищенном состоянии, и их нужно будет доставить на обряд очищения (Purification Event). После этого они превратятся в валюту, которую можно использовать в лагерях рядом с полями Ненависти для покупки доспехов, трофеев и других предметов. Однако процесс очистки осколков несёт в себе опасность: как только вы его начнёте, другим игрокам придёт об этом уведомление, и они попытаются атаковать вас и забрать ресурс, прежде чем ритуал завершится. После очистки забрать осколки уже невозможно.

Если вы будете слишком много сражаться с игроками, то превратитесь в Сосуд ненависти — каждый будет видеть вас на карте как угрозу. За ваше убийство они получат бонус. Вам нужно будет выживать в течение определённого времени и сбежать или победить тех, кто попытается вас уничтожить. Если удастся, в конце вы получите очень большой бонус.

По словам Blizzard Entertainment, это лишь вершина айсберга того, что игроков ждёт в Diablo IV.

Diablo IV выйдет на ПК, Xbox One и PlayStation 4.



