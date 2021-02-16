Потеря 97 % аудитории: в Cyberpunk 2077 в Steam играет меньше людей, чем в The Witcher 3: Wild Hunt

На запуске 12 декабря Cyberpunk 2077 отметилась невероятным онлайном в Steam. Тогда количество одновременно играющих пользователей перевалило за миллион, и это рекордный показатель среди одиночных проектов на площадке Valve. The Witcher 3: Wild Hunt на старте продаж и близко не достигла таких результатов. Но прошло два месяца с релиза киберпанкового ролевого экшена, и положение дел изменилось — теперь Cyberpunk 2077 в статистике по одновременному онлайну в Steam находится ниже, чем «Ведьмак 3».

Упомянутая информация поступила со страницы сервиса Valve, где публикуются открытые данные по количеству играющих пользователей в тех или иных проектах. На момент написания новости The Witcher 3: Wild Hunt занимала 26 позицию рейтинга со следующими показателями: максимальный онлайн сегодня — 34 661, онлайн прямо сейчас — 24 030. Статистика Cyberpunk 2077 — 29 021 и 21 636 соответственно. Игра расположилась на тридцатом месте и уступила даже таким инди-хитам, как Unturned и Don't Starve Together. Если сравнить указанные данные с показателями за первый день, то получится, что Cyberpunk 2077 растеряла 97 % аудитории в Steam.

Напомни: неделю назад инфраструктура CD Projekt RED подверглась хакерской атаке, вследствие которой злоумышленники получили исходный код нескольких проектов компании. CDPR решила не идти на сделку со взломщиками, но заявила, что инцидент отрицательно повлияет на разработку игр, включая выпуск патчей для Cyberpunk 2077.



