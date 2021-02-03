Creative Assembly официально анонсировала Total War: Warhammer III — предзаказы уже стартовали

После череды тизеров и намёков британская студия Creative Assembly всё-таки анонсировала Total War: Warhammer III — заключительную часть трилогии своих фэнтезийных стратегий.

Разработчики Total War: Warhammer III сулят драматическую развязку и последствия принятых решений. Пользователям предстоит собрать войска и отправиться в Царство Хаоса для определения судеб всего мира.

Царством Хаоса правят четыре Разрушительные силы: Чумной бог Нургл, Владыка излишеств Слаанеш, Изменяющий пути Тзинч и бог кровопролития Хорн. Границу между мирами сторожат два могущественных государства — Кислев и Великий Катай.

Мир Total War: Warhammer III находится на краю катастрофы, однако именно такой исход устраивает некоего «древнего игрока», намеревающегося обрести высшую власть. Авторы обещают возможность как обуздать своих демонов, так и возглавить их.

Total War: Warhammer III планируется к релизу на ПК (Steam, Epic Games Store). Официально игра заявлена на текущий год, но в цифровом магазине Epic Games указан и месяц — сентябрь.

Несмотря на отсутствие точной даты премьеры, и в Steam, и в Epic Games Store уже стартовал сбор предварительных заказов.

В качестве бонуса за раннюю покупку Total War: Warhammer III полагается «бесплатный набор фракций». Более конкретными подробностями разработчики обещают поделиться «в ближайшее время».



