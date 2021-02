Steam снова в центре скандала: на Valve подали в суд из-за «злоупотребления рыночной властью»

Против Valve был подан коллективный иск, в котором утверждается, что компания «злоупотребляет рыночной властью платформы Steam», чтобы мешать другим платформам распространения игр, таким как Epic Games Store и Microsoft Store, продавать товары дешевле. Это произошло в четверг: некие пятеро геймеров подали коллективный иск против Valve Corporation в федеральный суд Калифорнии.

Как сообщило издание The Hollywood Reporter, иск касается пункта в соглашении о распространении продуктов Steam, который обязывает продавать игры на других платформах не дешевле, чем в магазине Steam.

«Возможность предоставлять потребителям игры для ПК по более низким ценам — это один из способов, которым фирма или новичок могут получить долю рынка. Если бы этот рынок функционировал должным образом, — то есть если бы РНБ [режим наибольшего благоприятствования в торговле] в Steam не существовал и платформы могли конкурировать в ценах — платформы, конкурирующие со Steam, могли бы обеспечивать разработчикам игр такую ??же (или более высокую) маржу, одновременно обеспечивая более низкие цены для потребителей», — говорится в иске.

Помимо Valve, в иске на стороне ответчиков фигурируют несколько разработчиков, подписавших соглашение о распространении Steam, в том числе CD Projekt, Ubisoft, kChamp Games, Rust LLC и Devolver Digital.

В иске содержится попытка вынести постановление о том, что пункт о РНБ в Steam «является антиконкурентным и представляет собой незаконную монополизацию и поддержание монополии», а также судебный запрет против дальнейших антиконкурентных действий, финансового ущерба и судебных издержек. Непонятно, почему в иске Ubisoft, CD Projekt, Devolver Digital и несколько инди-студий фигурируют в качестве сообвиняемых, но отсутствуют все остальные, кто когда-либо соглашался на дистрибьюторское соглашение Steam (а это бесчисленное множество компаний).

Также не совсем ясно, как на практике работает этот якобы антиконкурентный пункт, поскольку многие игры на других площадках во время распродаж и прочих акций можно найти дешевле, чем в Steam. Вероятно, он распространяется только на начальную стоимость продукта. Кроме того, удаление данного пункта из соглашения Valve не будет автоматически означать более низкие цены в других магазинах. Даже если Epic Games Store снизит свою долю от продаж, разработчики и издатели игр могут просто решить сохранить прибыль, а не делать продукт для потребителя дешевле.

Ранее основатель Epic Games Store Тим Суини (Tim Sweeney) уже ругал Valve за данную политику для разработчиков.

Steam has veto power over prices, so if a multi-store developer wishes to sell their game for a lower price on the Epic Games store than Steam, then:

1) Valve can simply say “no”

2) Pricing disparity would likely anger Steam users, leading to review bombing, etc

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) January 30, 2019