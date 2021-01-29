Spacebase Startopia выйдет в конце марта на ПК и консолях двух поколений

Издательство Kalypso Media объявило точную дату выхода Spacebase Startopia от Realmforge Studios. Симулятор управления развлекательной космической станцией станет доступен 26 марта 2021 года на ПК (Windows, macOS, Linux), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S. Версию для Nintendo Switch выпустят позже в этом году.

Компания сопроводила анонс новым геймплейным трейлером.

В настоящее время продолжается бета-тест, к которому допускаются все пользователи, оформившие предзаказ расширенного издания в Steam (1754 рубля) или любой версии в Kalypso Store. Также испытание проводится на консолях Xbox через программу Game Preview (цена ранней версии — $53,99).

Изначально релиз симулятора был запланирован на 23 октября 2020 года, но в сентябре издатель сообщил о переносе. Отмечалось, что благодаря отсрочке удастся расширить список целевых платформ. Это действительно случилось — на тот момент игра была заявлена только для ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

Spacebase Startopia — это переосмысление Startopia от ныне не существующей студии Mucky Foot Productions, сформированной выходцами из Bullfrog Productions. Игра была выпущена издательством Eidos Interactive в 2001 году на ПК. В 2012-м она появилась в GOG, а в 2013-м — в Steam.

Как и оригинал, ремейк соединяет черты экономической стратегии, симулятора и RTS. Пользователи будут управлять собственной космической станцией в форме пончика, населённой инопланетянами восьми разных рас. Сооружение состоит из трёх уникальных палуб: технологической, развлекательной и биологической. На каждой из них можно возводить постройки — всего доступно более 30 комнат. Также игроку предстоит торговать с представителями других рас и отражать атаки космических пиратов, которые могут разрушить станцию. Действия командира будут сопровождаться сардоническими репликами искусственного интеллекта ВЭЛ (VAL). Авторы, по их признанию, постарались «соблюсти тонкий баланс между ностальгией и новшествами».

Симулятор включает одиночную кампанию из десяти миссий с полным озвучиванием, а также кооперативный и соревновательный мультиплеер с поддержкой до четырёх пользователей. Кроме того, предусмотрен настраиваемый режим песочницы для изучения станции.

В рекомендованных системных требованиях ПК-версии указаны процессор AMD Ryzen 5 3600X или Intel Core i3-9100 с тактовой частотой 3,6 ГГц, 16 Гбайт ОЗУ и видеокарта с 6 Гбайт памяти и поддержкой Shader Model 6.1 (в качестве примеров приводятся NVIDIA GeForce GTX 980 Ti и AMD Radeon RX 5600 XT). Заявлен полный перевод на русский язык.



