Создатель Super Smash Bros. назвал Cyberpunk 2077 «игрой мечты» и похвалил CDPR за возврат средств недовольным покупателям

Масахиро Сакурай (Masahiro Sakurai), режиссёр Super Smash Bros. Ultimate и нескольких других эксклюзивов для платформ Nintendo, поделился своими мыслями по поводу Cyberpunk 2077. Его статью с японского перевёл портал Siliconera. В целом руководителю очень понравился ролевой экшен от CD Projekt RED. Он назвал его «игрой мечты» и похвалил разработчиков за организацию возврата средств недовольным покупателям.

Масахиро Сакурай отметил, что играл Cyberpunk 2077 на ПК, а потом на PlayStation 4 Pro, и лишь несколько раз столкнулся с ошибками. На консоли Sony проект исполнялся при стабильных 30 кадрах/с. Режиссёр также вспомнил о производстве Meteos, эксклюзива Nintendo DS 2005 года. Когда пришло время полировки, начались проблемы и трудности, так что Сакурай впечатлён релизом такого масштабного проекта, как Cyberpunk 2077, на большом количестве платформ.

Режиссёр Super Smash Bros. Ultimate считает работу CDPR «игрой мечты». Ему интересно узнать, сколько сил вложила студия в планирование и производство. Кроме того, Сакурая глубоко тронула политика возврата средств, которой придерживается польская студия — раньше он «не слышал о такой искренности».



