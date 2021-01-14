Создатель Super Smash Bros. назвал Cyberpunk 2077 «игрой мечты» и похвалил CDPR за возврат средств недовольным покупателям

Создатель Super Smash Bros. назвал Cyberpunk 2077 «игрой мечты» и похвалил CDPR за возврат средств недовольным покупателям

Масахиро Сакурай (Masahiro Sakurai), режиссёр Super Smash Bros. Ultimate и нескольких других эксклюзивов для платформ Nintendo, поделился своими мыслями по поводу Cyberpunk 2077. Его статью с японского перевёл портал Siliconera. В целом руководителю очень понравился ролевой экшен от CD Projekt RED. Он назвал его «игрой мечты» и похвалил разработчиков за организацию возврата средств недовольным покупателям.

Масахиро Сакурай отметил, что играл Cyberpunk 2077 на ПК, а потом на PlayStation 4 Pro, и лишь несколько раз столкнулся с ошибками. На консоли Sony проект исполнялся при стабильных 30 кадрах/с. Режиссёр также вспомнил о производстве Meteos, эксклюзива Nintendo DS 2005 года. Когда пришло время полировки, начались проблемы и трудности, так что Сакурай впечатлён релизом такого масштабного проекта, как Cyberpunk 2077, на большом количестве платформ.

Создатель Super Smash Bros. назвал Cyberpunk 2077 «игрой мечты» и похвалил CDPR за возврат средств недовольным покупателям

Режиссёр Super Smash Bros. Ultimate считает работу CDPR «игрой мечты». Ему интересно узнать, сколько сил вложила студия в планирование и производство. Кроме того, Сакурая глубоко тронула политика возврата средств, которой придерживается польская студия — раньше он «не слышал о такой искренности».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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