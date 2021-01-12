В Великобритании PlayStation 5 за полтора месяца опередила продажи PS4 за весь 2020 год

В Великобритании PlayStation 5 за полтора месяца опередила продажи PS4 за весь 2020 год

Согласно данным издания GamesIndustry, PlayStation 5 стала второй самой продаваемой игровой консолью в Великобритании за 2020 год. Первенство взяла Nintendo Switch, что неудивительно, учитывая отчёты в течение года со всего мира.

А вот что удивительно, так это то, что PlayStation 5 стала второй самой продаваемой консолью, хотя поступила в продажу только в середине ноября, а также была доступна в магазинах совсем недолго и в сильно ограниченном количестве, что породило дефицит. Впрочем, систему предыдущего поколения — PlayStation 4 — она обошла лишь немного.

В Великобритании PlayStation 5 за полтора месяца опередила продажи PS4 за весь 2020 год

GamesIndustry утверждает, что Nintendo Switch была самой продаваемой консолью на территории Великобритании в 11 из 12 месяцев в 2020 году. Её продажи выросли на 52,2 % по сравнению с 2019-м, в то время как показатели PlayStation 4 и Xbox One, наоборот, сильно упали — на 35,3 % и 42,3 % соответственно. Самой популярной версией консоли Nintendo стала гибридная модель с контроллерами «неоновой» расцветки.

В Великобритании PlayStation 5 за полтора месяца опередила продажи PS4 за весь 2020 год

PlayStation 5 может стать самой успешной консолью Sony Interactive Entertainment. На Consumer Electronics Show 2021 генеральный директор компании Джим Райан (Jim Ryan) сказал, что она уже установила рекорд в истории бренда по скорости продаж в период запуска. Согласно отчёту DigiTimes, Sony отгрузила 3,4 млн консолей в первые четыре недели и планирует доставить в магазины от 16 до 18 млн систем в текущем году.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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