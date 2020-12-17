Приключение Sky: Children of the Light выйдет на Nintendo Switch весной 2021 года

Приключение Sky: Children of the Light выйдет на Nintendo Switch весной 2021 года

Портал Gematsu обратил внимание, что в японской вариации недавнего выпуска Indie World Showcase назвали новые сроки выхода Switch-версии условно-бесплатного приключения Sky: Children of the Light.

Напомним, первоначально релиз Sky: Children of the Light на гибридной консоли Nintendo ожидался ещё летом, однако из-за пандемии COVID-19 премьеру пришлось отложить до 2021 года.

Как было объявлено в рамках японского эпизода Indie World Showcase, Sky: Children of the Light станет доступна на Nintendo Switch ближайшей весной, то есть в период с марта по май 2021 года.

Анонс новых сроков выхода Switch-версии Sky: Children of the Light разработчики из thatgamecompany сопроводили двухминутным трейлером с демонстрацией игрового процесса.

«Спасибо, что ждёте, пока мы работаем над версией для Nintendo Switch, запланированной на весну 2021 года. Пожалуйста, следите за будущими анонсами, так как нам есть чем поделиться», — заявили разработчики в микроблоге игры.

Ранее сообщалось, что разработка Sky: Children of the Light для гибридной консоли Nintendo уже на «финишной прямой», а студия собирается увеличить штат сотрудников, чтобы быстрее справиться со Switch-версией.

Sky: Children of the Light пока доступна только на устройствах под управлением iOS и Android. В первой половине октября условно-бесплатное приключение преодолело планку в 50 млн уникальных загрузок.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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