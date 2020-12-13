Scarlet Nexus от авторов Tales of Vesperia выйдет на ПК и консолях летом 2021 года

Компания Bandai Namco Entertainment объявила о том, что японский ролевой экшен Scarlet Nexus выйдет на ПК, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X и S летом 2021 года. Его действие разворачивается в далёком будущем, где псионический гормон, обнаруженный в мозге, наделяет людей экстрасенсорными способностями.

Когда человечество вступило в новую эру, с неба начали спускаться безумные мутанты, известные как Иные, жаждущие человеческих мозгов. Но оказалось, что монстры обладают высокой устойчивостью к обычным методам нападения, поэтому пришлось использовать крайние меры — организовать спецотряд из носителей сильнейших псионических способностей.

В Scarlet Nexus вы будете играть за Юито Сумераги или Касанэ Рэндалл — новобранцев Сил подавления Иных. Вам предстоит перемещаться по футуристическому городу Нью-Химука, сочетающему в себе элементы из классического аниме и западной научной фантастики, и раскрыть секрет связи между технологиями, экстрасенсорными способностями и появлением мутантов.



