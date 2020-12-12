Авторы 11-11: Memories Retold представили Road 96 — дорожное приключение с процедурной генерацией

Компания Digixart в рамках мероприятия The Game Awards 2020 представила Road 96. Пока это дорожное приключение с процедурной генерацией окружения заявлено только для ПК и выйдет в Steam в 2021 году (более точная дата не сообщается). По случаю анонса выпущен трейлер, демонстрирующий дороги, персонажей и сел-шейдинговую графику.

Игроки отправятся в лето 1996 года. Главный герой рвётся на свободу — он собирается пересечь границу. В этом полном опасностей дорожном приключении ему повстречаются необычные персонажи, раскроются переплетения различных историй и тайн. Единственной постоянной вещью в путешествии станут перемены. С каждым километром появятся новые возможности выбора. А принятые решения повлияют не только на предстоящий путь, но также на человеческие жизни и, возможно, судьбы мира.

Вокруг — тысячи дорог авторитарного государства Петрия. Каждая из них сулит разные события. Как описывают своё творение разработчики, Road 96 — это сумасшедшее и чарующее дорожное приключение. Главным вдохновением при создании этого изменчивого путешествия послужили работы таких режиссёров, как Квентин Тарантино (Quentin Tarantino), братья Коэны (Joel и Ethan Coen) и Пон Чжун Хо (Bong Joon-ho).

Необычный визуальный стиль, музыкальное сопровождение с мировыми хитами девяностых, динамика, исследование, созерцательная меланхолия и тысячи маршрутов Петрии обещают уникальные ощущения при каждом прохождении. Посмотрим, что получится, но надежды на хорошую игру есть. Дело в том, что Road 96 разрабатывается людьми, которые прежде создали приключения Valiant Hearts: The Great War и 11-11: Memories Retold — они были довольно необычными и обе посвящены Первой мировой войне.

На странице Road 96 в Steam цена пока не сообщается, но можно добавить проект в избранное. Обещана русская локализация в виде субтитров.



